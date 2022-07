Homem termina relacionamento, furta ônibus, tenta fugir da PM e é preso

Segundo a mãe, homem teve surto e furtou ônibus após terminar relacionamento (foto: Luciana Mohallem)

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante por furto em Itajubá, no Sul de Minas. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria invadido uma garagem de ônibus e furtado um veículo, que estava com as chaves na ignição, dirigindo pelas ruas da cidade. Ele foi detido na BR-459 depois de atolar o ônibus. A mãe do suspeito contou que o filho teve um surto após o termino do relacionamento.

A mãe do jovem contou para a polícia, que ele terminou o relacionamento recentemente e não estava bem. A mulher acredita que o filho tenha tido um surto por causa do processo de separação com a esposa.

Rapaz entrou no ônibus, que estava com a chave na ignição, e dirigiu pela cidade até veículo atolar (foto: Luciana Mohallem)



Depois de percorrer cerca de um quilômetro e furar um bloqueio da Polícia Militar Rodoviária, o homem tentou fazer o retorno em uma ponte, mas o ônibus atolou na BR-459. A PM já tinha sido acionada e conseguiu prender o suspeito em flagrante por furto.