Ônibus com 43 passageiros pega fogo na BR-050, em Uberaba

Ônibus com 43 passageiros foi tomado pelas chamas e ficou totalmente destruído (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um ônibus com 43 passageiros pegou fogo na madrugada dessa segunda-feira (4) na BR-050, altura de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O coletivo teria saído de São Paulo com destino ao Piauí. Ninguém ficou ferido.

Segundo informou o motorista ao Corpo de Bombeiros, o óleo derramado sobre as partes quentes do motor teria dado início às chamas depois que o veículo apresentou falha na turbina.

Aos militares, ele disse, ainda, ter ouvido um som de estouro, quando percebeu que o veículo teria perdido a potência. Neste momento, parou o coletivo no acostamento para averiguar a situação e observou a presença de fumaça.

O ônibus foi totalmente evacuado e os passageiros conseguiram retirar as bagagens. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas com apoio da concessionária Eco-050.

O trânsito chegou a ficar totalmente bloqueado no local, sendo liberado após controle do incêndio.