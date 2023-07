Mulher suspeita de matar idoso e colocar fogo em casa é presa pela polícia

432

Ao ser levada para delegacia, mulher assumiu que colocou homem no quarto e ateou fogo, trancando-o em seguida (foto: Redes sociais)

O assassinato de um homem, de 65 anos, ocorrido no último domingo (9/7), em Bambuí, no centro-oeste do estado, foi esclarecido pela Polícia Civil, que prendeu a autora, uma mulher de 29 anos, que confessou seu envolvimento no crime.

No dia do crime, um incêndio de grandes proporções consumiu toda a casa onde a vítima morava, no bairro Coração de Jesus. Ao chegar ao local, os investigadores suspeitaram que o fogo seria criminoso.

Os policiais descobriram que a casa havia recebido duas entregas de bebidas por meio de um disk cervejas e identificou a suspeita de ter recebido tais produtos.

Ao percorrerem a vizinhança, testemunhas informaram que. no domingo, por volta de meia-noite, ouviram gritos vindos da residência.

A partir dessas primeiras informações, a delegada Cláudia Cipullo determinou a prisão da suspeita, que admitiu sua participação no crime. “De acordo com o relato dela, ela estava consumindo bebidas alcoólicas quando ocorreu uma discussão acalorada com o homem. Em um momento de descontrole, a mulher teria empurrado a vítima, que caiu e bateu a cabeça. Acreditando que a vítima tinha morrido, a suspeita a levou para um quarto, ateou fogo e trancou a porta.”

Diante da confissão e os demais indícios de autoria, a delegada solicitou a prisão temporária da suspeita, deferida pela Justiça. A investigada foi encaminhada para o sistema prisional.

As investigações prosseguem, segundo a delegada Cláudia, que quer esclarecer a motivação e circunstâncias do crime.