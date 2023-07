Nuvem de poeira de minério volta a encobrir Congonhas e revolta moradores

432

Uma nuvem de poeira voltou a encobrir o céu da cidade histórica de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, nesta quinta-feira (13/7). O fenômeno é causado pelo pó de minério das atividades de mineradoras na região. Além do incômodo, ao se juntar ao tempo seco o episódio pode trazer malefícios para a saúde da população.

Sandoval Souza, diretor de meio ambiente e saúde da União de Associações Comunitárias de Congonhas, afirmou, em entrevista ao Estado de Minas, que desde 2008 o fenômeno tem se tornado cada vez mais longo e contínuo. O líder comunitário credita a piora às atividades das mineradoras.









De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, foi solicitado que as atividades nas mineradoras fossem paralisadas de forma temporária e as ações de mitigação e controle ambiental intensificadas até a normalização do clima. “Além disso, a equipe de fiscalização está tomando todas as providências cabíveis

Moradores acreditam que fenômeno tem se tornado cada vez mais longo e contínuo (foto: União de Associações Comunitárias de Congonhas / Divulgação)



A reportagem procurou as mineradoras Vale e CSN, uma das principais empresas que atua na região, mas até o momento não obteve um posicionamento da empresa.