Vizinhos gravaram áudios com gritos de mineira que morreu em SP, diz mãe

A uberabense tentou a carreira de modelo, mas depois desistiu para cursar faculdade de Administração (foto: Redes Sociais/Divulgação)



"No momento do crime vizinhos da minha filha gravaram áudios e repassaram para a polícia. Esses áudios captaram ela gritando por socorro e também 'me solta'. Além disso, eles contaram que escutaram sons de cama se arrastando", contou Valéria Alves Brito, mãe de Dalliene, ao Estado de Minas. A mãe de Dalliene de Cássia Brito Pereira, de 21 anos, supostamente assassinada no último dia 1º de julho, em um apartamento de São Paulo (SP) , afirma que vizinhos do edifício onde a mineira de Uberaba morava gravaram áudios com gritos de socorro e ruídos do possível homicídio."No momento do crime vizinhos da minha filha gravaram áudios e repassaram para a polícia. Esses áudios captaram ela gritando por socorro e também 'me solta'. Além disso, eles contaram que escutaram sons de cama se arrastando", contou Valéria Alves Brito, mãe de Dalliene, ao

A morte de Dalliene ainda não tem resposta sobre um possível autor ou motivação. O caso está sendo investigado em sigilo pela Polícia Civil de São Paulo. De acordo com Valéria, as câmeras de segurança do edifício onde Dalliene morava não captaram ninguém entrando ou saindo do prédio durante a madrugada, nos momentos antes e depois do crime.

Segundo informações de registro policial, Dalliene foi localizada nua, com um travesseiro sobre o rosto, hematomas no pulso, braços abertos e deitada em sua cama, localizada no 9º andar de um prédio do bairro Santo Amaro, na capital paulista.