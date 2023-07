'Daria tudo por um último abraço', diz amiga de mineira assassinada em SP

432

Bruna Gondim (à direita) morava em apartamento de São Paulo com a amiga Dalliene Pereira, vítima de um misterioso assassinato (foto: Redes Sociais/Divulgação) "Eu te amo pra sempre! Como dói, como nunca doeu antes, daria tudo por um último abraço”. Este é um dos trechos de emocionante publicação feita ontem (3/7) em redes sociais, por Bruna Ysabelle Gondim, de 22 anos. Ela morava com a amiga Dalliene de Cássia Brito Pereira, de 21 anos, assassinada no último sábado (1/7), na capital paulista.



A vítima, natural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, cursava faculdade de Administração e trabalhava na área.



Segundo informações de registro policial, Dalliene foi localizada nua, com um travesseiro sobre o rosto, hematomas no pulso, braços abertos e deitada em sua cama, localizada no 9º andar de um prédio do bairro Santo Amaro.



A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) investiga o caso como homicídio qualificado por asfixia. Ninguém foi preso.



Som de cama rangendo e gritos abafados

Segundo relato da amiga da vítima à PM, ela chegou a ouvir do lado de fora do apartamento sons de uma cama rangendo e gritos abafados, caracterizando suposto crime de estupro. A testemunha contou também aos militares que o apartamento estava trancado e que não possuía outra chave, Então, ela tentou contato com Dalliene por mensagens e por ligação, mas não obteve retorno. Desta forma, a Polícia foi acionada, sendo que quando o apartamento foi arrombado a vítima já estava morta e não havia ninguém no local.

'Te amo infinito'

Em emocionante postagem nas redes sociais, a amiga da vítima disse que promete que vai realizar todos os sonhos delas. “(...) por nós e você vai estar presente em cada um deles no meu coração, observando tudo de pertinho! Você é tudo pra mim minha amiga, eu te amo pra sempre, te amo infinito, obrigada pela oportunidade de te conhecer, poder compartilhar parte de uma vida juntas, só queria que tivesse sido bem mais, mas só Deus sabe de todos os porquês. Mais uma vez, te amo pra sempre", relatou Bruuna Gondim.