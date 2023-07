Mineira é encontrada morta dentro de apartamento em São Paulo

432

Suspeita é de que a jovem mineira, encontrada morta dentro de apartamento em São Paulo, tenha sido asfixiada com um travesseiro (foto: PMSP/Divulgação)

Uma jovem de 21 anos, natural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi encontrada morta, nesse sábado (1º/7), dentro do apartamento onde morava na zona sul de São Paulo.Segundo informações da Polícia Militar de São Paulo, a vítima estava nua e apresentava sinais de asfixia. Uma amiga com quem a vítima morava encontrou o corpo no quarto.A jovem morava em São Paulo há cerca de um ano. Segundo depoimento da amiga à polícia, ela teria um relacionamento com um homem casado, que estava no imóvel na noite do crime.O apartamento não tinha sinais de arrombamento. O caso será investigado pela Polícia Civil de São Paulo.