Polícia Civil prende três suspeitos de sequestro da menina Evelyn

Expectativa da polícia é saber onde Evelyn, que foi sequestrada, estaria escondida (foto: PCMG)

Três mandados de prisão - três homens presos - e quatro de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira 94/7), em prosseguimento à apuração de dois homicídios, de Katlyn Oliveira, de 32 anos, mãe de Evelyn Jasmim Machado Acácio, de 8 anos, que foi sequestrada e está desaparecida, e da cabeleireira Ana Raquel de Brito, de 32 anos, em Sabará.

As buscas foram realizadas em Ribeirão das Neves e BH, nos bairros São Gabriel e Alto dos Pinheiros. As investigações estão a cargo dos delegados Rodrigo Bustamante, Felipe Falles, Fabíola Oliveira e Carlos Eduardo

A menina de 8 anos, filha de Kathlyn, sequestrada e assassinada no dia 21 de junho, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, continua desaparecida.

Evelyn estava com a mãe, Katlyn Oliveira, de 32 anos, em um salão de beleza no Bairro General Carneiro, de propriedade de Ana Raquel, quando sofreram uma emboscada.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Katlyn é vista correndo no meio da rua, tendo sido interceptada por um carro e, em seguida, disparos são feitos em sua direção.O corpo foi encontrado caído, no meio de uma rua, no Bairro Nações Unidas, também em Sabará.

A motivação para o sequestro e assassinato ainda não são conhecidos, no entanto, publicações feitas por Katlyn no ano passado apontam que o crime pode ter sido motivado por desavenças da vítima com o ex-marido, que está atualmente preso, cumprindo pena.

Nas postagens, Katlin relata que teve uma separação conturbada e acusa o ex-companheiro de ter matado seu namorado em 2022. “Pergunto todos os dias a Deus, por quê? Por que permitiu esses covardes, que são acostumados a fazer covardia com os outros? Como Deus deixou eles tocarem na sua vida, um menino tão “pureza” que não tinha coragem de fazer mal a ninguém? Muito pelo contrário, só ajuda. Prova disso, que foi morto ao sair de casa para ajudar a um falso amigo. Deus, por quê? Têm coisas que aqui na Terra a gente nunca vai conseguir entender”, diz uma das publicações.

Em outras, ela relata que estava sendo pressionada por amigos do ex, por ter se envolvido com outra pessoa depois do término. Em outra publicação, Katlin mostrou prints da conversa com o pai de Evelyn, em que o homem a “autoriza” a se relacionar com outras pessoas.

“Ele sempre deixou claro que eu tinha o direito de viver a minha vida. Ele dizia que tinha ciência que ele deu ‘mole’ comigo e tudo que ele tinha feito: as traições com mulheres da rua, com ex dele, com minhas falsas amigas, parentes, e etc”, diz a postagem.

Ana Raquel de Brito, de 32 anos, proprietária do salão de beleza em que mãe e filha estavam quando foram sequestradas, também foi morta pelos suspeitos. Seu corpo foi encontrado na noite do dia 22 de junho, em um Chevrolet Onix Plus, que estava abandonado na BR-040, próximo ao Bairro Morada Nova, em Contagem, na Grande BH.