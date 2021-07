Nuvem de poeira encobre Congonhas e revolta: 'Muito ruim abrir os olhos'

Cidade de Congonhas na última quarta-feira (28/7), quando uma nuvem de poeira atingiu a cidade (foto: Hugo Cordeiro/Arquivo pessoal )

O céu da cidade histórica deestá sendo tomado por uma. O fenômeno causado pelo pó de minério das atividadesnunca teve tamanha intensidade, durando até 4h, segundo moradores. O Ministério Público foi acionado nesta semana para punir os responsáveis pela poluição.

Mesmo com o incômodo e a sujeira, a principal preocupação é com a saúde dos moradores. "É uma coisa invisível, você vai tendo problemas com a respiração e percebe ao longo da vida. A população está respirando isso. É um problema maior até que a própria barragem. Se ela estourar, ela mata ‘à vista’, a poeira vai matando ‘a prazo’", afirma o residente.

Os congonhenses desconfiam que a intensidade jamais vista da nuvem seja resultado do trabalho das mineradoras. "Tem uma novidade que é o empilhamento de rejeitos a seco. O que era barragem, a partir desse ano, passou a empilhar a seco", afirma Sandoval Souza, diretor de meio ambiente e saúde da União de associações comunitárias de Congonhas.





"É um pátio bem grande (onde fica o rejeito de minério). Então está tudo se somando, o preço do minério também está muito alto, eles estão com a produção alta", explica.

O Estado de Minas questionou as mineradoras Vale e CSN, além da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Congonhas, sobre a nuvem de poeira. No entanto, nenhum retorno foi obtido. Tão logo as procuradas respondam as questões, esta reportagem será atualizada.

Pedido de punição

Na quarta-feira (28/7), o tamanho e a duração - entre o fim da manhã e o meio da tarde - de uma nuvem assustou os moradores. O diretor das associações, então, fez uma representação ao Ministério Público para pedir punição às secretarias de meio ambiente municipal e estadual. Antes, na semana passada, já tinha acionado o órgão.

“Com base no que aconteceu ano passado, quando eles falaram que iam fazer uma força-tarefa para melhorar a situação , fizemos uma representação preventiva. O objetivo é que o MP apure o que eles têm feito para evitar o problema”, explica Sandoval Souza.

O líder também fundou o Instituto Histórico e Geográfico de Congonhas e acredita que essa entidade pode ajudar em causas como esta. “Agora vamos partir para a filiação estadual. O objetivo é a preservação da cidade como um todo, da cultura, meio ambiente, turismo, história e resguardo de documentos”.

Enquanto isso, os moradores sofrem - e ficam preocupados - com a sujeira lançada nas residências. “Você limpa e no dia seguinte já está tudo cheio de poeira", afirma Hugo Cordeiro.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci