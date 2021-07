Congonhas promove exposição artística sobre ipês amarelos da cidade

A floração dos ipês dura, em média, 15 dias (foto: Hugo Cordeiro/Congonhas) Congonhas promoverá uma exposição artística sobre os famosos ipês amarelos que florescem na cidade e enfeitam o mês de agosto. Neste ano, para celebrar a floração das árvores, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente convida a população para inscrever seus trabalhos até as 17h de 25 de agosto.

Para celebrar a rápida, porém linda, floração dos ipês amarelos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente resolveu promover uma exposição em praça pública com as artes dos moradores sobre esse outro patrimônio do município.

A floração do ipê-amarelo dura, em média, 15 dias e chama a atenção dos moradores e dos visitantes da cidade. A espécie floresce no inverno e é influenciada pela intensidade da estação. Quanto mais frio e seco for o inverno, maior tende a ser a intensidade da florada do ipê-amarelo.

Os artistas poderão inscrever diversos tipos de trabalho. ArtesanatoS, pinturas, poemas, fotografias, bordados, músicas e outras formas de arte que enalteçam a beleza dos ipês.

Para participar, os interessados devem preencher um formulário clicando AQUI . Os trabalhos devem ser entregues na Secretaria do Meio Ambiente, no Edifício JK até as 17h do dia 25 de agosto.

