COVID-19: Minas registra 22 mortes em 24 horas e chega a 48.124 no total

Entrada da Ala C - pacientes com COVID-19, na Santa Casa em Belo Horizonte/MG (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Minas Gerais registrou 22 mortes por COVID-19 em 24h. Os dados são do boletim epidemiológico desta segunda-feira (12/7), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desta forma o estado agora acumula 48.124 óbitos desde o primeiro mês da pandemia no Brasil.









Já os casos em acompanhamento somam 68.412. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.





Além disso, 1.085 pessoas tiveram alta do hospital no período de 24h, e no atual momento o número total de recuperados do vírus somam 1.750.005 desde março de 2020.









*Estagiária sob supervisão do subeditir Daniel Seabra