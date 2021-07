COVID-19: Minas Gerais registra 186 mortes e 6.801 casos em 24h

registrou 186porem 24h, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado neste sábado (10/7). Com o balanço, o estado acumula 47.942 mortes pela doença desde o início da pandemia.

de casos de infecção confirmados chega a 1.862.425 no estado, sendo que somente entre essa sexta-feira (9/7) e este sábado, outros 6.801 novos casos foram registrados. Também houve um aumento nos dados apresentados em relação ao do dia anterior: no intervalo de 24 horas, foram 160 mortes registradas em Minas Gerais nessa sexta-feira.