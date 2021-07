Em 24h são registradas 160 mortes e 5.631 novos casos de COVID-19 em MG

Movimento em hospitais e UPAS na capital mineira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Minas Gerais registrou 160 mortes por COVID-19 em 24h. Os dados são do boletim epidemiológico desta sexta-feira (9/7), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desta forma, o Estado agora acumula 47.756 óbitos desde o primeiro mês da pandemia no Brasil. registrou 160porem 24h. Os dados são dodesta sexta-feira (9/7), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desta forma, o Estado agora acumula 47.756 óbitos desde o primeiro mês da pandemia no Brasil.









Mas se comparado com os dados do relatório estadual da quinta-feira (8/7), houve uma redução de 58 mortes e 797 infecções no período de 24h em todo o estado.





Já os casos em acompanhamento somam 69.328. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.





Além disso, 7.018 pessoas tiveram alta do hospital no período de 24h, e no atual momento o número total de recuperados do vírus somam 1.738.540 desde março de 2020.





O painel 'Vacinômetro' atualizado na manhã desta sexta, mostra que até o momento, foram aplicadas 7.865.659 primeiras doses contra a COVID-19 no Estado. Outras 2.783.111 pessoas já receberam a segunda dose da vacina, e 75.973 foram vacinadas com a dose única da Janssen.









*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra