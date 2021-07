Pessoas de 43 anos alertam após vacinação em BH: 'Cuidados continuam'

“Até a segunda dose os cuidados devem permanecer. É uma obrigação de todo mundo, principalmente pensando no coletivo. Não é só porque tomou a vacina que deve sair e ir para bares. Temos que continuar seguindo todas as diretrizes”, alertou Pedro.

Autoridades sanitárias alertam à população que os cuidados com distanciamento social, máscara e álcool em gel ainda devem continuar sendo seguidos, mesmo após receber o imunizante. Especialistas afirmam que mesmo que o organismo consiga se defender e a pessoa não desenvolva a doença, ela pode transmitir ainda que esteja vacinada.

“A pandemia continua, mas não gosto do termo 'novo normal'. Torço para que voltemos ao contexto de antes. Precisamos da vacina para isso, mas não é uma garantia que não vai se contaminar. É mais um motivo para os cuidados continuarem”, relatou o engenheiro.

O mesmo foi ressaltado pelo garçom Reginaldo Alberto Mendes Ferreira, de 44 anos. Ele também foi vacinado nesta segunda-feira (12/7) no Centro de Saúde Santa Lúcia. “Não pode parar de se cuidar. A gente acha que já está imune mas, se der bobeira, o vírus pode chegar. Não vou deixar isso acontecer. Tem pessoas que tomaram as duase se contaminaram, por isso precisamos continuar os cuidados da mesma forma”, disse Reginaldo.

O dia da campanha para sua faixa etária foi no último sábado (10/7). No entanto, conforme informado pela Prefeitura de Belo Horizonte, aqueles que por alguma razão perderam o prazo da programação podem comparecer aos postos destinados para o grupo em datas posteriores. Basta verificar o endereço específicos para seu público no portal da administração municipal

Leia mais sobre a COVID-19

Até o momento, segundo o vacinômetro da PBH, 1.193.862 do público alvo daem BH foram imunizados com a primeira e 447.332 com a segunda dose. Além disso, 17.162 aplicações foram feitas com a dose única da vacina produzida pelaJanssen.