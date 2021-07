Funcionários da BHTrans estão em greve por reajuste salarial

Funcionários se reuniuram nesta segunda (12/7) na porta da sede da BHTrans, no Bairro Buritis, em BH, para um protesto pelo reajuste salarial (foto: Sintappi-MG/Divulgação) BHTrans) entraram em greve nesta segunda-feira (12/7) por tempo indeterminado. Em protesto contra o reajuste do salário dos trabalhadores pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC), a categoria se reuniu nesta manhã em frente à porta da empresa, no Bairro Buritis, Região Oeste da capital. Os empregados da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte () entraram emnesta segunda-feira (12/7) por tempo. Em protesto contra o reajuste dodos trabalhadores pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC), a categoria se reuniu nesta manhã em frente à porta da empresa, no Bairro Buritis, Região Oeste da capital.









"O principal argumento da diretoria é que a cláusula engessa novas contratações e de que já temos muitos benefícios, como horas extras pagas em triplo. Mas eles se esquecem de que isso só vale para o domingo trabalhado e que a hora extra só é cara porque a BHTrans não abre concurso há muitos anos, então o quadro de servidores está muito reduzido. Se houvesse concurso, seria possível compor as escalas de maneira bem mais razoável", afirmou o diretor do Sintappi-MG, Gilberto Pires.





Após continuarem sem um posicionamento da BHTrans, o líder sindical disse que uma nova manifestação será realizada na próxima quarta-feira (14/7), também na sede da empresa. Segundo Gilberto, a companhia se mantém resistente aos pedidos da categoria.





“Nós vamos concentrar no máximo 50 pessoas por dia, com intervalos, para evitar aglomerações. Aqueles que não puderem comparecer podem acompanhar todo o movimento feito por meio de lives do sindicato”, informou.





Além do reajuste salarial, o Sintappi também luta contra os impactos da possível extinção da BHTrans. A Câmara Municipal (CMBH) e a Prefeitura de Belo Horizonte já discutem o fim da empresa e criação de uma Superintendência de Mobilidade, com funções semelhantes às da autarquia.





O anteprojeto de lei que conduz a empreitada é de autoria do vereador Gabriel Azevedo (sem partido) e foi entregue à PBH na última quarta-feira (7/7). A mudança ocorre no mesmo momento em que supostas irregularidades cometidas para beneficiar empresários de ônibus são investigadas pelo Ministério Público de Contas e pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na CMBH.





“Os salários do pessoal de carreira já estão extremamente defasados. Com este projeto, que acaba com a empresa, os empregos estão em risco. São 1.088 famílias que dependem da BHTrans. Não podemos passar esse ano com essa expectativa de demissões ainda sem o reajuste dos salários. Por isso, estamos nessa luta”, afirmou Gilberto Pires.





servidores e empregados públicos". A reportagem entrou em contato com a BHTrans para um posicionamento, porém não obteve um retorno até o fechamento desta matéria. Contudo, na última quinta-feira (8/7), quando a categoria anunciou a votação para a paralisação ocorrida nesta segunda , a empresa disse, por meio de nota, que "como forma de contribuição para a gestão da pandemia, a orientação para todos os órgãos, secretarias e empresas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte é a de não conceder reajustes salariais para ose empregados públicos".





Ainda segundo a autarquia, "a medida está em conformidade com a Lei Complementar 173".





Sobre a retirada da Cláusula Segunda do Acordo Coletivo de Trabalho, a companhia avalia que a medida "é fundamental para dar seguimento ao Plano de Reestruturação e Modernização da BHTRANS.





Com informações de Cecília Emiliana