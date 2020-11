Congonhas vai replicar profetas de Aleijadinho

Estátuas dos profetas na Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press - 23/11/2017)



Sob chuva e sem as aguardadas presenças do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e da presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Larissa Peixoto, foi reinaugurado ontem em Congonhas, na Região Central do estado, o Centro Cultural da Romaria, complexo construído em 1932 e restaurado com investimento de R$ 6 milhões.



O molde e a cópia a serem confeccionados serão considerados objetos históricos e de uso replicável, tendo a função de registro, documentação, referência e matriz. Assim, no futuro, havendo necessidade de outro molde, essa matriz será usada, e não a escultura original. Para a conservação das peças resultantes do projeto – molde, cópia de segurança e réplica –, elas serão armazenadas no Museu de Congonhas.