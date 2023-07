Oficina escondia mais de 1,3 mil litros de combustíveis ilegais

Uma oficina na zona norte de Uberlândia guardava mais de 1,3 mil litros de combustíveis adulterados. A ação da Polícia Civil em parceria com o Procon de Uberlândia, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Meio Ambiente, nessa quarta-feira (12/7), conseguiu encontrar os galões guardados cladestinamente. Uma pessoa foi presa.O combustível estava no Bairro Minas Gerais e foi encontrado durante o desdobramento da operação Octanus, deflagrada em janeiro. Na primeira fase, 650 litros de combustíveis foram apreendidos com uma mulher no Bairro Luizote de Freitas, no zona oeste da cidade do Triângulo Mineiro.