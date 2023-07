Homem dorme com cigarro na boca e provoca incêndio

Um homem ficou ferido depois que a casa dele pegou fogo, nessa quarta-feira (12/7), em Ituiutaba, no interior de Minas. O incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), começou porque a vítima dormiu com um cigarro na boca.

O caso aconteceu no Bairro Nadime Derze, na cidade do pontal do Triângulo Mineiro. Quando os militares chegaram, o fogo era combatido pela própria vítima, mesmo ferida. De qualquer maneira foi necessário continuar o combate, fazer rescaldo e ventilar o local.