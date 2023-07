Incêndio no Cachoeirinha: bombeiros estão no rescaldo quase 24 horas depois

432

As chamas e muita fumaça podem ser vistas de diferentes pontos da capital mineira (foto: @estev4m/Esp. EM - Belo Horizonte - MG) Depois de 20 horas de trabalho, equipes do Corpo de Bombeiros continuam atuando no combate ao incêndio em um galpão na Rua Castro Morais, no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (12/7). As chamas começaram por volta das 23h dessa terça-feira (11/7). Até as 18h de hoje os militares ainda cuidavam do rescaldo do incêndio e de pequenos focos espalhados pelo espaço.





“Os militares continuam resfriando e monitorando toda a área e eliminando os pontos de calor que, ao receber o oxigênio, ainda apresentam chamas vivas”, informaram os bombeiros. De acordo com a corporação, no galpão havia uma grande quantidade de materiais combustíveis, como pallets de madeira , que, além de queimarem na superfície, também armazenaram bastante calor. Por isso, a ocorrência ainda está em andamento e não possui previsão de término.“Os militares continuam resfriando e monitorando toda a área e eliminando os pontos de calor que, ao receber o oxigênio, ainda apresentam chamas vivas”, informaram os bombeiros.





Causas do incêndio

Desde a noite de ontem, a fumaça e as chamas podiam ser vistas de longe. O imóvel é de uma empresa de montagem e manutenção de equipamentos para eventos, com armazenamento de material inflável, como madeira, plástico e isopor.





Até o momento, não há informações sobre o que causou o incêndio. No entanto, além de estar repleto de materiais inflamáveis, o local não possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que certifica o cumprimento das normas de prevenção de incêndios e a presença de pessoas no interior da empresa.





Laura de Araujo Carvalho mora na casa ao lado do galpão e passou a noite em claro. "Minha casa foi totalmente interditada. Estou na rua desde ontem a noite esperando alguma ajuda. Estou na rua, sem nada".