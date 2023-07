Morre Guilherme Lopes, chef do bar Bitaca Capetinga, em BH

432

Guilherme passou pelas cozinhas de restaurantes renomados em Belo Horizonte, como Glouton, Tizé e O Dádiva. (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Morreu o chef de cozinha Guilherme Lopes, sócio do bar Bitaca Capetinga, no Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O anúncio foi feito na rede social oficial do restaurante nesse sábado (1º/7).

“Seu amor pela gastronomia e pela inovação dos sabores, bem como o seu bom humor e coração enorme, sempre serão lembrados por todos nós com muito carinho”, diz o post.

Guilherme saiu de Governador Valadares para estudar gastronomia na capital e, antes de abrir o próprio negócio, passou pelas cozinhas do Glouton, Tizé e O Dádiva.



A causa da morte e detalhes sobre velório e sepultamento, que será realizado em Valadares, não foram informados.



Pelos comentários, amigos e admiradores lamentaram a morte do chefe e desejaram força aos familiares. “Nossos profundos sentimentos. Grande perda”, escreveu um.

“Foi um privilégio ter te conhecido e cozinhado nas cozinhas da Estácio. Meus sinceros sentimentos para todos os familiares”, publicou outro.

O estabelecimento ainda informou aos clientes que o bar estará fechado neste domingo (2/7).