MG: promotor do Ministério Público recebe homenagem do Corpo de Bombeiros

Promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto receberá uma homenagem do Corpo de Bombeiros por prestar serviços importantes à corporação (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente (Caoma) do Ministério Público de Minas Gerais, promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, receberá uma homenagem do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) por prestar serviços importantes à corporação. A Comenda Bombeiro Honorário será entregue em 30 de junho.