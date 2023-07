Chuva diminui tempo seco e temperaturas vão cair no fim de semana em Minas

432

Chuva ameniza tempo seco que vinha atingindo BH e regiões do estado (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press) Uma massa de ar fria vinda do Sul do Brasil, chegou em Minas Gerais nesta sexta-feira (14/7) e já trouxe chuva para a capital mineira e Região Leste do estado, diminuindo o tempo seco que atingia a região nos últimos dias.

Em Belo Horizonte, a umidade relativa deve ficar em torno de 40%, diferente de quinta (13/7), que ficou nos 20%. A meteorologia afirma que a chuva é passageira, e deve ir embora amanhã, mas há uma chance mínima de atingir as Regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata.

Previsão para o fim de semana

No sábado, o céu ficará claro a parcialmente nublado praticamente em todo o estado. Há risco de geadas no Sul de Minas, as temperaturas na região Serrana podem chegar a 0°C. Há uma chance pequena de chuva na Região Leste.

No domingo, o tempo será de céu claro a parcialmente nublado nas Regiões Norte, Noroeste e Triângulo, que terá uma névoa seca e os índices de umidade ficam abaixo de 30%.

Na Região Leste. o tempo ficará parcialmente nublado com névoa. E o restante do estado será de céu parcialmente nublado a claro.

Temperaturas em MG

BH

Sexta (15°C - 26°C)

Sábado (12°C - 25°C)

Domingo (13°C - 26°C)

RMBH

Sexta (15°C - 28°C)

Sábado (12°C - 26°C)

Domingo (14°C - 27°C)

Sul de Minas

Sexta(5°C - 25°C)

Sábado(2°C - 23°C)

Domingo (7°C - 26°C)

Leste

Sexta(14°C - 32°C)

Sábado(10°C - 31°C)

Domingo (11°C - 32°C)

Norte

Sexta(13°C - 35°C)

Sábado(9°C - 33°C)

Domingo (10°C - 33°C)

Triângulo Mineiro

Sexta(12°C - 29°C)

Sábado(10°C - 32°C)

Domingo (9°C - 31°C)