Frio vai voltar a Minas, afirma meteorologista

Frio deve voltar para Minas a partir desta sexta-feira (14/7) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Nos últimos dias, Belo Horizonte e várias regiões do estado registraram um aumento nas temperaturas, comparado com a semana passada, quando houve recordes consecutivos de baixas temperaturas na capital mineira.

Pois esse aumento na temperatura vai dar uma trégua. Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar frio, que está atingindo a região Sul do Brasil, vai avançar para Minas e deve chegar amanhã à tarde.

O meteorologista traz uma boa notícia para os que não gostam do frio: as temperaturas não serão parecidas com as de semana passada, quando Belo Horizonte registrou 8,8°C (recorde no ano). O clima frio deve durar só até a próxima segunda (17/7), quando as temperaturas irão subir novamente.

Confira as temperaturas até segunda em MG

BH:

Sexta (17°C - 26°C)

Sábado (12°C - 25°C)

Domingo (13°C - 26°C)

Segunda (13°C - 28°C)





RMBH:

Sexta (10°C - 31°C)

Sábado (12°C - 26°C)

Domingo (14°C - 27°C)

Segunda (15°C - 30°C)

Sul de Minas:

Sexta (5°C - 27°C)

Sábado (2°C - 23°C)

Domingo (7°C - 26°C)

Segunda (9°C - 27°C)

Leste:

Sexta (11°C - 32°C)

Sábado (10°C - 31°C)

Domingo (11°C - 32°C)

Segunda (12°C - 32°C)





Norte:

Sexta (10°C - 33°C)

Sábado (9°C - 33°C)

Domingo (10°C - 33°C)

Segunda (9°C - 33°C)

Triângulo Mineiro:

Sexta (12°C - 34°C)

Sábado (10°C - 32°C)

Domingo (9°C - 31°C)

Segunda (8°C - 30°C)

Lembrando que as temperaturas para o Leste abrangem as regiões da Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri.

Os dados do Norte de Minas também valem para a Região Noroeste e RMBH para as Regiões Oeste e Central.