Inversão térmica marca os dias de inverno na capital

Meteorologista afirma que a inversão térmica será bastante forte neste mês de julho devido ao aquecimento global (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA)

De acordo com Ruibran dos Reis, "a investão térmica, então, existe nos meses de outono e inverno pela ausência de nebulosidade à noite porque, quando há nebulosidade, a terra emite onda longa, emite calor e esse calor bate nas nuvens e volta para a superfície da terra e impede que a inversão térmica ocorra".

Para o meteorologista, "podemos ter inversão térmica bastante forte neste mês de julho devido ao aquecimento global". El niño, falta de chuva e poluição Ruibran dos Reis alerta ainda que o fenômeno também é ampliado pela presença do El Niño, "que já está atuando". O El Niño é outro fenômeno de grande alcance que envolve o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico, com o aumento da temperatura global, levando a impactos significativos no clima.

Especialistas alertam que o El Niño deve atingir o pico em dezembro de 2023 e janeiro e fevereiro de 2024, e o mundo pode enfrentar mais consequências relacionadas ao aquecimento global. A previsão indica que esse fenômeno pode resultar em menos chuvas nas regiões da Amazônia e do Nordeste, e em mais chuvas no Sul do Brasil.