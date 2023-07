Procon-BH lança guia com dicas de viagem para as férias de julho

432

A instituição ainda alerta para aluguéis de veículos e imóveis, passagens de ônibus ou avião e extravio de bagagens (foto: Edésio Ferreira /EM/D.A Press) O Procon de Belo Horizonte disponibilizou um guia com dicas de viagem para as férias de julho. De acordo com a instituição, o objetivo dessa iniciativa é auxiliar e orientar os consumidores no momento de planejar vários aspectos de viagem e minimizar surpresas desagradáveis.





Na visão da diretora do Procon-BH, Ana Paula Castro, a viagem começa muito antes de as pessoas deixarem suas casas, ou seja, o ideal é que o planejamento e a organização devam ser feitos com antecedência. Outra dica é pesquisar o destino que se quer conhecer e os estabelecimentos que serão contratados.









A instituição também alerta para os casos em que as pessoas que fizeram uma reserva ou pagamento antecipado; se faz necessário verificar sempre os dados da empresa recebedora com as informações contratadas. Para as locações de veículos ou imóveis, a dica é vistoriar o bem contratado e, se possível, fazer fotos e vídeos no início do aluguel, comprovando o estado de conservação em que foi encontrado.

Deslocamento e bagagens

Quanto às questões de deslocamento, seja ela por meio de ônibus ou aviões, a dica do Procon é verificar os direitos específicos para cada caso de atraso, cancelamento ou interrupção de viagem, o que varia de acordo com a modalidade do transporte. As informações completas sobre direitos e deveres dos consumidores estão disponíveis nos sites da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).





Leia também: Rodoviária de BH: cidades do litoral são os destinos mais procurados Ter cuidado com as bagagens é outro tópico importante para os viajantes e que, com certa frequência, pode causar alguns transtornos. Para esses casos, o Procon orienta que se evite despachar objetos de valor, tais como joias, dinheiro e eletroeletrônicos. Tais itens devem ser transportados nas bagagens de mão.



As outras bolsas e malas, despachadas ou não, devem estar identificadas com nome, e-mail, endereço completo e telefone. Em caso de extravio ou algum defeito, a empresa transportadora deve ser acionada imediatamente, pois ela é responsável por todo o conteúdo despechado até o recebimento pelo passageiro.





O Procon-BH reforçou que para os casos em que as pessoas se sentirem prejudicadas em seus direitos de consumidor, é preciso que se procure, primeiramente, o canal de atendimento da empresa contratada. Se a demanda não for atendida pela empresa, o cidadão deve procurar os canais de atendimento da instituição. Para mais dicas e os canais de atendimento ao consumidor, clique aqui.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata