Rodoviária de BH: cidades do litoral são destinos mais procurados

A rodoviária de Belo Horizonte prevê um fluxo geral de 28.431 ônibus, entre partidas e chegadas (foto: Tergip/ Divulgação) Julho é mês de férias escolares, e, para muitas famílias, o período é sinônimo de viagens. Em Belo Horizonte, a previsão é de que mais de 655 mil pessoas embarquem e desembarquem no terminal rodoviário.





Além do litoral, os viajantes escolhem como destino as cidades das regiões Sul e Norte de Minas Gerais, além de Rio de Janeiro e São Paulo.

A rodoviária de Belo Horizonte prevê um fluxo geral de 28.431 ônibus, entre partidas e chegadas. Isso representa aumento de 3% no número de partidas em relação ao mês de julho de 2022 e 4% no volume de chegadas.





Quanto ao número de passageiros, a previsão é de uma redução de 0,5% no volume de embarques e 1% de aumento no volume de desembarques em relação a julho do ano passado.

O maior fluxo de passageiros acontece às quintas-feiras à noite, às sextas, aos domingos à noite e durante toda a segunda-feira.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata