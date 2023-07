Férias de Julho: confira 12 programas para agradar a criançada

432

Meninos e meninas exercitam a criatividade na montagem de peças de Lego no DiamondMall (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )

É tempo de férias escolares e para quem não vai viajar às vezes fica difícil entreter a criançada com atividades divertidas e que despertem a curiosidade, criatividade e desenvolvimento saudável em casa. E foi justamente para quem vai ficar em Belo Horizonte que a reportagem do Estado de Minas preparou um roteiro com diversos programas, atividades e oficinas que se espalham pela cidade durante todo o mês de julho.

Entre as atividades, se destaca mais uma edição do “Férias é no Museu”, que traz um novo formato da ação para as nove estações espalhadas pelos dois primeiros pavimentos do Museu das Minas e do Metal – MM Gerdau. De acordo com Cybele Guimarães, coordenadora do setor educativo do museu, a mudança de formato proporciona um nível especial de experiência para as pessoas que vão participar da programação.

“A partir do momento em que as ações não estão mais concentradas em um lugar específico, as famílias e visitantes poderão percorrer outros espaços e caminhos do museu. Vamos trazer como tema central os metais, minerais e aspectos do universo da mineralogia, elementos que fazem parte do nosso DNA, por meio de histórias, oficinas e atividades mediadas. Assim, queremos mostrar que o aprender também é possível pelo fazer, por meio da interação com as estações”, afirma.

Além da possibilidade de diversão no MM Gerdau, atividades recreativas voltadas para os pequenos também são oferecidas nos shoppings, um ambiente muito frequentado nas férias. O DiamondMall, por exemplo, recebe a oficina gratuita “Brincando com peças Lego”, que permite que crianças de 18 meses a 12 anos soltem a criatividade e a imaginação com as famosas peças.

A superintendente do DiamondMall, Jucilene Oliveira, destaca que a atividade é uma maneira de resgatar a essência da infância, fazer com que as crianças usem a imaginação para brincar e, principalmente, interagir. “Os brinquedos Lego proporcionam todas essas possibilidades, além de permitirem que elas explorem a criatividade, desenvolvam a coordenação motora e estimulem o raciocínio lógico e habilidades para solucionar problemas. É um tipo de entretenimento recomendado por pedagogos e especialistas em aprendizagem e educação”, comenta.

Outras atividades e oficinas são oferecidas em diversos espaços pela cidade como cinemas, teatros e parques e prometem agradar a todos os gostos, mesmo as crianças mais exigentes. Confira abaixo eventos selecionados pelo EM.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho

Escolha seu programa

Museus

1 - Museu das Minas e do Metal - MM Gerdau

O Museu das Minas e do Metal chega com mais uma edição do “Férias é no Museu” de participação gratuita. O projeto este ano conta com um circuito composto por 9 estações interativas baseados no princípio da motricidade humana, especificamente o movimento global (deslocamentos). Em cada uma das estações, as crianças poderão vivenciar experiências de acolhimento, histórias, jogos e oficinas educativas que tem como objetivo estimular o espírito explorador de cada participante. O circuito seguirá um traçado lógico de deslocamento e atividades que promovam o fazer construtivo.

Quando: Entre os dias 18 e 21/7 e 25 e 28/7, em sessões de dois turnos. Pela manhã, das 10 às 12h, e no período da tarde, das 14 às 16h30

Onde: MM Gerdau. Praça da Liberdade, 680 - Funcionários, Centro-Sul de BH

2 - Férias na Pampulha

Na programação de férias da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o “Férias na Pampulha” ocupa os museus que integram o Conjunto Moderno da Pampulha com programas para todas as idades. A ação conta com diversas opções de atividades lúdicas e educativas, entre elas, visitas mediadas aos espaços e acervos, oficinas criativas, encontro com artistas e vivências coletivas. Todas as atividades são gratuitas.

Quando: até 30 de julho.

Onde: Museu de Arte da Pampulha, o Museu Casa Kubitschek e a Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design. A programação completa pode ser acessada no Portal Belo Horizonte.

3 - Espaço de Conhecimento da UFMG

O Espaço de Conhecimento da UFMG traz “Férias no Museu!”. Guiado pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 – “Educação de Qualidade”, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), o programa convida público de todas as idades a interagir com as diferentes interfaces da ciência, arte, cultura e acessibilidade que permeiam as atividades do museu. A ação conta com programas gratuitos ao longo de todos os dias de funcionamento do museu, terça a domingo, incluindo gincana astronômica, uma edição do projeto “Sábado com Libras” voltada ao público infantil, oficina de stop motion, crochê, jogos e brincadeiras africanas, pintura corporal Ye’kwana e visita mediada à exposição de curta duração “Mundos Indígenas”.

Quando: até o dia 30 de julho.

Onde: Espaço de Conhecimento da UFMG. Praça da Liberdade, 700 – Funcionários, Região Centro-Sul

4 - Museu de Ciências Naturais da PUC Minas

O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas já é conhecido por suas programações e colônias de férias voltadas para a criançada. Este ano não vai ser diferente. Julho é também o mês das Férias no Museu PUC Minas. A programação completa ainda será divulgada no Instagram do museu que conta com um importante acervo de zoologia.

Ingresso: R$ 12,00 (crianças até 3 anos estão isentas; de 4 a 12 anos pagam R$ 6, e maiores de 60 anos também pagam R$ 6)

Quando: 18 a 29 de julho. Terça a sábado, das 9h às 17h.

Onde: Museu de Ciências Naturais PUC Minas. Av. Dom José Gaspar, 290, Coração Eucarístico.

OFICINAS

1 - BH em férias

Outro programa da PBH é o “BH em férias”, normalmente feito nos meses de janeiro e julho. A iniciativa tem como objetivo proporcionar atividades gratuitas nas áreas esportivas, recreativas e de lazer, além de democratizar o acesso ao esporte e estimular o lazer ativo de toda a família. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer é responsável pela ação que traz oficinas de esportes, atividades urbanas, de aventura e de lazer contemporâneos e divertidos, oferecidos nas praças, nas vias públicas e nos parques. O programa tem a parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.

Quando: de 20 a 30 de julho. Quinta a domingo, das 10h às 16h.

Onde: as atividades são realizadas em todas as regionais da cidade. A programação e o local de cada dia podem ser conferidos no Portal da PBH.

2 - Memorial Vale

Ainda em julho, o Memorial Vale trás o “Férias Divertidas”, que disponibiliza uma programação diversa, educativa e recreativa voltada para diversos públicos, com destaque para as oficinas gratuitas. Algumas das oficinas são: Oficina de Introdução a Libras (básico), Teatro Invisível, MovimentAR e Fazendo seu Xampu.

Quando: entre os dias 12 e 22 de julho.

Onde: Memorial Vale. Praça da Liberdade, 640 - Savassi, Região Zona Centro-Sul

Inscrições gratuitas e limitadas pelo telefone 31 3343-7317. Mais informações no site.

3 - Casa Fiat de Cultura

A Casa Fiat aposta em um Ateliê de Férias chamado Pintura nos Jardins: Emojis e Brincadeiras. A atividade tem como objetivo sair da sala para o jardim, para falar de arte efêmera, através do “desenho-pintura” de chão, inventando histórias e deixando mensagens por meio dos emojis muito utilizados no dia a dia. As crianças e familiares vão utilizar tintas feitas de corante comestível, fáceis de criar e acessíveis. A atividade é gratuita e aberta para todos. Com vagas limitadas, as senhas para participação do evento serão distribuídas 15 minutos antes do início das atividades. É sugerido o uso de roupas adequadas à atividade prática, protetor solar e menores de 12 anos devem estar acompanhados todo o tempo por um responsável.

Quando: dias 15 e 16, 21 a 23, e 28 a 30/7, das 10h30 às 12h e das 15h às 17h

Onde: Praça da Liberdade, 10 - Funcionários, Região Centro-Sul

A programação completa pode ser conferida no Instagram da Casa Fiat de Cultura

Shoppings

1 - Lego no DiamondMall

O DiamondMall traz a oficina gratuita “Brincando com os blocos Lego”, que conta com um espaço repleto de peças Lego para que as crianças soltem a imaginação. O evento é voltado para o público de 18 meses a 12 anos de idade, e as crianças são separadas em mesas com peças adequadas para cada faixa etária. Para participar do evento é necessário fazer inscrição pelo aplicativo Multi e a duração da brincadeira é de 30 minutos. Os menores de três anos deverão estar acompanhados por responsável maior de 18 anos.

Quando: Até 30 de julho, das 12h às 20h.

Onde: Piso L1 do DiamondMall. Avenida Olegário Maciel, 1600, Lourdes, Zona Centro-Sul de Belo Horizonte.

2 - Caçada no Pátio Savassi

Já nos dias 4 de julho a 13 de agosto, o Pátio Savassi terá uma caçada divertida a dinossauros gigantes. Nesses dias, o shopping recebe exposição com mais de 20 réplicas dos famosos animais pré-históricos com entrada gratuita. Ao chegar ao shopping, os participantes passam por um Espaço Jurássico, loja temática no Piso L2, ao lado da bilheteria do cinema, onde poderão tirar fotos com chapéu e colete de explorador, além de retirar um passaporte que pode ser utilizado como uma espécie de diário aberto. Para ganhar a caderneta, é preciso ter o aplicativo Multi no celular. O explorador que completar a jornada será presenteado com adesivos e um ovo que simula o nascimento do dinossauro quando colocado na água.

Quando: 4 de julho a 13 de agosto, das 10h às 22h.

Onde: Pátio Savassi. Avenida do Contorno, 6.061, São Pedro, Zona Sul

3 - Insetos gigantes no BH Shopping

Para fechar as opções para quem gosta de passear no shopping, uma exposição com insetos gigantes está passando pelo BH Shopping para despertar a curiosidade da criançada de todas as idades. O mall recebe a exposição Jardim dos Insetos Gigantes, que reúne réplicas hiper-realistas de 13 animais com tamanhos variados que prometem encantar pela perfeição nos detalhes. Alguns dos animais trazidossão besouros e joaninhas que estarão espalhados pelos pisos Belo Horizonte, Nova Lima e Mariana.

Outra atividade gratuita no shopping é a oficina Bug Slime, que ensina crianças de 4 a 10 anos a produzir a famosa massa de modelar artesanal em um espaço lúdico. A criançada pode colocar a mão na massa no Piso Belo Horizonte. Os pais ou responsáveis devem agendar a participação das crianças no aplicativo Multi.

Quando: Aas duas atividades vão até o dia 30. O Jardim dos Insetos está aberto todos os dias das 10h às 22h. E o Bug Slime ocorre de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h. Aos sábados das 10h às 21h e domingos das 12h às 20h.

Onde: BH Shopping. Rodovia BR 365, 2049, Belvedere, Região Centro Sul.

Teatros e Cinema

1 - Teatros municipais e Centro Cultural Vila Fátima

Os teatros municipais e Centro Cultural Vila Fátima também têm programação gratuita para as férias. Até o dia 25, o Circuito de Férias nos Teatros promove shows, espetáculos de dança e artes cênicas, oficinas lúdicas, rodas de leitura e contação de história para as crianças. O circuito aposta na interseção entre a brincadeira e as formas lúdicas de assimilar conhecimento. O evento é uma parceria da Prefeitura de Belo Horizonte e o Instituto Odeon. Todas as atividades são gratuitas, mediante retirada de ingressos antecipada no site do Sympla.

Quando: até o dia 25 de julho

Onde: Teatro Francisco Nunes, Teatro Raul Belém Machado, Teatro Marília e Centro Cultural Vila Fátima.

A programação completa de cada dia, endereços e detalhes podem ser conferidos no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

