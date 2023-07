Garota menor aprendiz denuncia idoso por assédio sexual em supermercado

432

A adolescente relatou à PM de Uberaba que o suspeito disse que estava querendo ela (foto: Creative/Commons/Divulgação - Imagem ilustrativa) Uma adolescente de 15 anos, que trabalha como menor aprendiz em um supermercado de Uberaba, no Triângulo Mineiro, denunciou um funcionário do mesmo estabelecimento comercial, de 61 anos, por assédio sexual.



O caso foi registrado na PM da cidade, na tarde dessa quarta-feira (25/7).



Além disso, a adolescente disse à PM que o suspeito sempre tentava abraçar e cumprimentar ela com algum tipo de contato físico.



Também consta no registro policial que a mãe da adolescente relatou que o mesmo funcionário, há cerca de 20 anos, durante uma entrega do supermercado onde ela trabalhava, teria mostrado a ela uma foto do seu pênis.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Orientação e Proteção à Família da Polícia Civil (PC) de Uberaba.