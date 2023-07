Motoboy é rendido ao levar lanche em casa que era assaltada em Minas

Assaltantes fizeram reféns em uma casa, incluindo um motoboy, que foi entregar lanche (foto: Redes sociais)

Ladrões encapuzados e armados assaltaram uma casa na noite dessa quinta-feira (26/7), em Passos, no Sudoeste de Minas. Ao todo, cinco homens ameaçaram moradores com armas. Um entregador de lanches, que chegou no endereaço para entregar um pedido, também foi rendido e teve a moto roubada.