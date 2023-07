Homem é preso com R$ 1 milhão em dinheiro suspeito de sonegação fiscal

432



Os pacotes de dinheiro eram transportados em uma camionete VW Amarok branca (foto: Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais/Divulgação)

Um homem, de 39 anos, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária de Frutal (Triângulo Mineiro), na tarde dessa quinta-feira (27/7), com aproximadamente R$ 1 milhão em dinheiro. A suspeita é de crime de sonegação fiscal, praticado entre empresas que comercializam cervejas.

Segundo informações divulgadas pela PM Rodoviária de Minas Gerais, o suspeito foi abordado em uma caminhonete VW Amarok na MG-255, proximidades do Trevo da Cruzeta, que fica a cerca de 10 km de Frutal.



Batida de carro com moto mata motociclista no Anel Rodoviário Ainda conforme registro policial, o motorista apresentou versões contrárias sobre a origem e o destino de cerca de dez pacotes de dinheiro, além de sete montes de notas que estavam presos por elásticos.

Por meio da foto do material apreendido, é possível perceber que em alguns pacotes foram escritos os valores em dinheiro e nomes de cidades do estado de São Paulo como Catanduva, São José do Rio Preto e Piracicaba. Além disso, em um dos pacotes estava escrito apenas Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais.

Tanto o suspeito detido como a caminhonete e o dinheiro apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil (PC) de Frutal.