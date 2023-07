PF prende homem por uso de documento falso no aeroporto de Confins

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um homem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte nesta quinta-feira (27/7). O passageiro apresentou um documento ideologicamente falso ao tentar embarcar em voo com destino a Portugal.

O documento é um passaporte colombiano, no qual constava que o passageiro tem 30 anos de idade. Com a colaboração do Centro de Cooperação Policial Internacional - CCPI, sediado na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro (RJ), foi feito o reconhecimento facial, revelando que o indivíduo era, na verdade, um cidadão da República Dominicana de 47 anos.