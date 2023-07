MP denuncia técnico por racismo em torneio de handebol

432

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ofereceu denúncia contra o treinador da equipe de handebol da cidade de Pompéu, região Centro-Oeste do estado, que proferiu falas preconceituosas contra um aluno da equipe de Sete Lagoas.





O fato ocorreu em junho quando o treinador foi questionado pelo aluno de Sete Lagoas sobre a presença de alguns atletas na equipe de Pompéu. Segundo as investigações da Polícia Civil , em uma mensagem de áudio gravada pelo técnico é possível ouvir falas como "preto".









Ainda segundo a denúncia, após as mensagens enviadas, o treinador foi até o local onde a equipe de Sete Lagoas estava alojada e chamou a técnica da equipe. Com grave ameaça, o denunciado coagiu para não relatar os fatos às autoridades. Na sequência, o treinador da equipe de Pompéu constrangeu outros professores e alunos também a não reportarem as falas preconceituosas.

Na ação também se pede um valor de reparação mínimo às vítimas no montante de R$ 40 mil, com a penhora de imóveis e bloqueio de contas até chegar o valor total dessa reparação. Se condenado, as penas podem chegar a 12 anos e seis meses de prisão, além de pagamento de multa com o valor fixado pelo juízo de forma independente da reparação civil que foi requerida.