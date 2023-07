Estelionatários são presos durante show de Ana Castela em Minas

432

A cantora Ana Castela fez show ontem à noite em Cabo Verde e golpistas venderam ingressos falsificados no estacionamento (foto: redes sociais) Nove pessoas de duas quadrilhas de estelionatários foram presas na noite dessa quinta-feira (27/7), em Cabo Verde, Sul de Minas. As prisões foram feitas durante o show da cantora Ana Castela.

Os falsos ingressos eram comercializados por valores entre R$ 50 e R$ 100. Os golpistas também aceitavam Pix como pagamento pelo bilhete que daria acesso ao show.

O grupo foi preso antes do início do show. As duas quadrilhas já tinham arrecadado R$1,8 mil. Os policiais militares apuraram que as quadrilhas agiam em outras cidades, seguindo a agenda de apresentações da cantora Ana Castela. Todos os envolvidos foram presos e conduzidos à delegacia de Poços de Caldas.