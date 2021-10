Polícia prende estelionatários após manobra estranha de carro em rodovia

Máquinas de cartões, cartões bancários, dinheiro e celulares foram apreendidos com os estelionatários (foto: PMRv)

Três integrantes de uma quadrilha especializada em crimes bancários foram presos na tarde desta sexta-feira (29/10) pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), dentro da Operação Rota Segura, que abrange rodovias federais e estaduais em todo o país. Os presos são de São Paulo e são especialistas em estelionato bancário. Com eles foram apreendidos R$ 2.355 em dinheiro, quatro máquinas de cartão de crédito/débito com vários extratos de compras, 16 cartões bancários de pessoas físicas e uma porção de maconha.

As prisões ocorreram no KM 375, da rodovia MGC-135, próximo a Montes Claros, no Norte de Minas. Patrulheiros estaduais faziam uma fiscalização na rodovia, quando notaram uma manobra estranha feita por um Fiat Uno. Imediatamente iniciaram a perseguição ao veículo suspeito e o abordaram.

Os dois ocupantes demonstraram nervosismo. No interrogatório, ainda na estrada, eles caíram em contradições, o que fez com que os policiais percebessem, com a apreensão do material que tinham no carro, cartões de débito/crédito, que se tratavam de golpistas de crimes bancários.

No golpe, os autores ligam para as vítimas se passando por telemarketing bancário, onde obtêm informações dos cartões de crédito e débito. Em alguns casos, os autores vão até a casa da vítima, passando-se por funcionários de instituições bancárias e recolhem os cartões, junto com a senha, alegando que estes estavam bloqueados.

Os dois homens acabaram confessando o crime e contaram que estavam agindo em cidades do Norte mineiro. Diligências levaram à prisão de um um terceiro envolvido, que estava de posse de nove máquinas de cartões.

Os presos foram levados para a Delegacia de Montes Claros. Os policiais trabalham, agora, para identificar as vítimas do golpe. A prisão foi realizada por 12 patrulheiros rodoviários estaduais, comandados pelo sargento Alisson.