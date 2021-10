Polícia prende dois homens que aplicavam o golpe do cartão em Itabira

O material apreendido pela Polícia Militar no hotel onde os homens estavam hospedados (foto: Divulgação/PM Itabira)

Dois homens que estavam em Itabira para aplicar golpes em idosos, e de acordo com eles, a mando de uma quadrilha de criminosos paulistanos, foram presos pela Polícia Militar ns noite de terça-feira (5/10). Esses dois golpistas têm 21 e 25 anos e foram presos depois que a PM recebeu denúncias feitas via 190.

Para chegar até eles, a equipe de policiais recebeu informações de que uma senhora de 57 anos havia feito contato com a PM, relatando que estava em uma outra ligação com uma mulher, que tentava lhe aplicar o “golpe do cartão”.

O golpe consiste em um estelionatário, que comparece à casa da vítima, alegando a necessidade de recolhimento do cartão bancário, em função de alguma fraude, solicitando o cartão da vítima com a senha.

A mulher relatou que na segunda-feira (4/10), dois homens quase a convenceram a cair no golpe, porém, ela desconfiou da história contada e não entregou o cartão. Mas eles haviam voltado na terça-feira (5/10). De imediato, as guarnições da PM desencadearam uma operação, que resultou na prisão dos dois homens, quando eles estavam na casa de uma vítima para recolher o cartão bancário.

Os policiais fizeram uma busca no veículo utilizado pelos dois homens, e encontraram dois celulares, uma bucha de maconha, um dichavador e uma chave de hotel. Logo, partiram para o hotel, onde os homens estavam hospedados.

Neste hotel, os militares localizaram seis máquinas de cartão, um cartão de crédito, uma porção de maconha e um chip de operadora de telefonia celular. Um dos envolvidos disse aos policiais que estava na cidade para aplicar os golpes por encomenda de um grupo de São Paulo, e que ele receberia apenas um pequeno valor por vítima.

Os dois homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. O veículo utilizado pelos envolvidos foi removido para o pátio credenciado.