Polícia procura homem que fingia ser PM para dar golpes na internet

Homem usava o WhatsApp e redes sociais para entrar em contato com as vítimas que estavam vendendo eletrônicos (foto: Pixabay) A polícia tenta localizar um homem de 27 anos suspeito de aplicar golpes pela internet se passando por policial militar. O caso foi descoberto no fim da noite dessa quinta-feira (30/10), no Bairro Capitão Eduardo, Região Nordeste de Belo Horizonte.









Quatro boletins de ocorrência ligados a esse caso foram encontrados. Por meio do serviço de inteligência, eles chegaram a uma mulher que teria feito o pagamento de um notebook entregue a outra pessoa. Ela disse que apenas tinha feito um favor a um amigo, sem saber sobre crimes, e indicou um endereço.





Chegando lá, os policiais viram um homem na sala com dois notebooks e um celular. Ao notar a presença da polícia, ele saiu correndo, pulou muros e conseguiu escapar. Os aparelhos foram apreendidos. A PM entrou em contato com as possíveis vítimas citadas nos boletins de ocorrência e uma delas foi até o batalhão e reconheceu o notebook que havia vendido. Ele disse que o cliente se identificou como PM, mandou o comprovante de pagamento, enviou um motorista de aplicativo para buscar o notebook, mas o valor não apareceu na conta dele.





Ainda segundo a polícia, populares que não quiseram se identificar disseram ter visto três mulheres usando uma escada para entrar na casa que seria do suspeito e retirar objetos. Uma delas seria a mãe do suspeito.





Por meio de nota, a Polícia Civil informou que recebeu a ocorrência pela Central Estadual do Plantão Digital e que instaurou procedimento para investigar o caso. “Até o fechamento da ocorrência, o suspeito não foi localizado. A PCMG esclarece que foram apreendidos equipamentos eletrônicos e aparelho celular, que serão periciados e subsidiarão a investigação”, disse a instituição no início da tarde desta sexta-feira.