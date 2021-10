Homem tenta se passar por oficial de Justiça na estação São Gabriel, em BH

Homem preso após tentar se passar por oficial de Justiça (foto: GCMBH/Divulgação) Um homem de 60 anos tentou se passar por um oficial de Justiça ao desembarcar de um coletivo na manhã desta sexta-feira (1º/10), por volta das 8h na estação São Gabriel, em Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o funcionário desconfiou do homem e acionou a Guarda Civil que, chegando ao local, viu o suspeito tentar fugir correndo pela Avenida Cristiano Machado. Ele foi perseguido e alcançado pela guarnição a um quarteirão do Minas Shopping.

De acordo com a Guarda Civil, com o homem foram encontrados diversos documentos que continham a foto dele, porém, com nomes diferentes, entre eles uma carteira de oficial de Justiça, uma carteira de pastor e um documento de identidade, que segundo os guardas, podem ser falsificados.

Documentos encontrados com o homem de 60 anos (foto: GCMBH/Divulgação)

Após análise dos documentos, foi constatado que o suspeito possui mandado de prisão aberto desde 2017 por tráfico de drogas além de diversas passagens.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para continuar as investigações.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.