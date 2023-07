Carreta com madeira tomba, e congestionamento na BR-381 chega a 12 km

Congestionamento passou dos 12 km no trecho da BR-381 (foto: Arteris Fernão Dias/Reprodução)

Uma carreta carregada com tábuas de madeira tombou na altura do KM 686 da BR-381, próximo a Lavras, no Sul de Minas, na manhã deste sábado (29/7). O congestionamento passou dos 12 km no local.