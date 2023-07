Concessionária no Barreiro é assaltada, e dono tem prejuízo de R$ 250 mil

432

Loja funciona na Região do Barreiro há mais de 15 anos (foto: Arquivo Pessoal) Uma concessionária de veículos usados que fica no bairro Diamante, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, foi assaltada na noite dessa quinta-feira (27/7). Os suspeitos entraram no local por volta das 22h e conseguiram levar cinco veículos. Dois já foram recuperados.





"Eles arrombaram o portão da entrada, estouraram o cadeado e também conseguiram abrir o portão de saída, que fica na rua lateral. Conseguimos identificar dois homens, mas, para levar cinco carros, a gente suspeita que tem mais pessoas envolvidas", disse. O dono do estabelecimento, Matheus Henrique Teixeira, conta que tem duas lojas bem próximas há mais de 15 anos. Segundo ele, criminosos entraram na loja na noite de quinta e passaram a madrugada levando os veículos. Ao chegar na loja na manhã de sexta, Matheus percebeu o ocorrido. Essa foi a primeira vez que ele passou por essa situação.





A loja alvo dos bandidos estava desativada há alguns meses e era usada para guardar alguns veículos do estoque do empresário. Recentemente, ele resolveu reativá-la e estava trocando os carros dos dois estabelecimentos. Como o local não estava em pleno funcionamento, as câmeras de segurança e o sistema de alarme não estavam ativados.



Ele suspeita de que os criminosos sabiam dessa informação e, por isso, cometeram o roubo. “Eles tiveram muita tranquilidade. Não tenho ninguém em mente, mas de algum jeito eles sabiam (que não havia ainda câmeras de segurança e sistema de alarme). Quando você faz algo em um local e tem a possibilidade de alguém descobrir, você não volta. Mas eles voltaram várias vezes, levaram carro a carro”, contou o empresário.





Foram roubados um Toyota Corolla, um Prisma, um Voyage, uma Saveiro e um Siena. Os dois últimos foram encontrados pelo próprio Matheus e pela Polícia Civil. O Fiat Siena estava escondido no Bairro Estoril, na região Oeste de Belo Horizonte.





Sem seguro nos veículos, o empresário ficou com um prejuízo superior a R$ 250 mil. Além do dano material, Matheus disse estar revoltado com o que aconteceu e espera que os carros sejam encontrados. “Não tem nem explicação. As coisas já estão ruim, e tomamos um prejuízo desses de R$ 250 mil. É revoltante demais passar por algo assim”, disse.





Um boletim de ocorrência foi registrado ainda na manhã dessa sexta. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado e que, até o momento, ninguém foi preso.