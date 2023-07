Motociclista é socorrido em estado grave em acidente na BR-040

432

Batida aconteceu na altura do KM 564 da rodovia, próximo ao Topo do Mundo (foto: Reprodução/Redes sociais) Um motociclista ficou gravemente ferido após se chocar na traseira de um carro na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu na altura do KM 564 da rodovia, próximo ao Topo do Mundo. A moto teria se chocado na traseira de um Palio e foi arremessado contra o chão.

A vítima foi socorrida por uma ambulância da Via-040, entubada e levada para o Hospital João XXIII pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde é considerado grave.