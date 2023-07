Homem é executado com tiros no rosto e nas costas em Esmeraldas

432

Crime aconteceu na noite desse sábado (30) (foto: PCMG/Divulgação) Um homem de 31 anos foi morto na noite desse sábado (29/7) em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo informações da Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado próximo a um córrego em um local conhecido como Favelinha, no bairro Melo Viana.





A perícia da Polícia Civil foi acionada e registrou cinco perfurações no homem: duas nas costas, duas no rosto e uma na perna direita. Seis cápsulas de munição nove milímetros e um celular foram recolhidos do local do crime. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.





Durante as diligências, a mãe da vítima foi encontrada e confirmou a identidade.





Testemunhas disseram aos militares que ouviram os disparos de arma de fogo e, logo após, um barulho de uma moto que fugiu do local.