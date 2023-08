'Vendeu minha casa toda', diz pai de homem que ficou quase 24h em poste

432

'Como pai, eu peço, mas ele não me respeita', diz Waldomiro Martins (foto: Jornal De Fato Online/Reprodução) O aposentado Waldomiro Martins, pai do homem de 38 anos que tentou escapar da polícia em Itabira, na Região Central de Minas, ao ficar quase 24 horas em cima de um poste, afirma que, além da sensação de vergonha, a família já não sabe mais o que fazer.





O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Militar por volta das 17h15 desse sábado (5/8), após o homem finalmente descer do poste situado na Rua Miguel Ferreira de Sá. Neste domingo (6/8), ele foi transferido para o Presídio de João Monlevade.

“Como pai, eu peço, mas ele não me respeita. Estou sem chão. Ele é usuário de drogas. Vendeu a minha casa toda: móveis, televisão, geladeira, fogão, porta, janela. Não tenho mais nada”, inicia.

Segundo Waldomiro Martins, o filho havia deixado o sistema prisional há cerca de um ano e meio. “Ele começou a trabalhar com o irmão, que ainda ajudou com comida, roupas e calçados, mas ele não quis nada disso, caiu nas drogas e passou a vender as coisas [levadas de dentro de casa]. Não mereço passar por isso. É uma vergonha”, conclui.







Antes de ser preso, Fábio Ferreira Martins, conforme vídeo que circula nas redes sociais (veja abaixo), chegou a ameaçar quem se aproximou para tentar retirá-lo do poste. A Cemig precisou desligar a rede elétrica, e cerca de 380 famílias ficaram sem energia durante os trabalhos da polícia para cumprir o mandado de prisão.