Depois de quase 24 horas em cima de poste, homem se entrega à polícia

Homem desce do poste e se entrega à PM, em Itabira

Ele tem diversos inquéritos por crimes de roubo, furto, dano e apropriação indébita. Segundo a PM, ele é foragido da Justiça e militares foram até a Rua Miguel Ferreira de Sá para cumprir o mandado de prisão. Porém, ao chegarem no local, o homem subiu no telhado da casa, atirou objetos contra a guarnição e alcançou o topo do poste de energia da Cemig