Liderança do tráfico em Itabira está fora de combate

Gol que estava com o traficante foi apreendido. Caro era roubado (foto: PCMG)

Um dos homens apontados como uma das lideranças do tráfico de drogas em Itabira, na região central do estado, de 21 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (4/7), pela Polícia Civil, que cumpriu um mandado expedido pela justiça. Ele seria o mandante de diversos homicídios ocorridos na cidade.

Os investigadores apuraram que o suspeito estava escondido em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi localizado e preso em consequência de um trabalho conjunto das equipes da Delegacia Regional de Polícia em Itabira e da Patrulha Metropolitana Unificada de Apoio (Puma).

Foram cumpridos dois mandados de prisão contra o investigado. A primeira ordem judicial decorre da fuga do suspeito do sistema prisional, em 27 de dezembro do último ano. Ele estava preso por envolvimento com tráfico de drogas em Itabira.

O segundo mandado de prisão refere-se à participação do indivíduo em um ataque, ocorrido em 11 de abril deste ano, no bairro Nova Vista, quando um homem de 55 anos foi morto com três tiros. Outras cinco pessoas foram atingidas durante o ataque, mas sobreviveram.

No dia desse último crime, um veículo, furtado chegou ao bairro em alta velocidade, os autores saíram pelas janelas e, gritando “mata todo mundo”, fizeram 33 disparos de arma de fogo (calibres 9 mm e 380), atingindo pessoas aleatoriamente.

Esse ataque ocorreu em retaliação a um homicídio no bairro Pedreira, em 3 de março deste ano. A vítima tinha 33 anos. Nesse crime, um indivíduo invadiu uma festa de aniversário para executar um rival, mas atingiu outras sete pessoas, resultando na morte de uma delas.

O crime foi apurado pela equipe da Delegacia Regional em Itabira, sendo o suspeito de executar a ação criminosa, preso durante a operação Ares, deflagrada no dia 30 de março, também nesse ano.

O suspeito preso hoje também é investigado por envolvimento em, pelo menos, outros quatro homicídios registrados em Itabira nos últimos anos, incluindo um duplo homicídio ocorrido no interior de um Pronto Socorro, no dia 17 de janeiro deste ano. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional.