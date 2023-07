Polícia Civil prende 49 pessoas ligadas ao tráfico em Poços de Caldas

432

Policiais do Core começaram a cumprir mandados de prisão e busca e apreensão às 4h (foto: PCMG)

“Erga Omnes”, que significa “Para Todos”, é o nome da operação deflagrada pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (6/7), na cidade de Poços de Caldas, no Sul de Minas, a maior já vista na região, e que tem como alvo, o combate tráfico de drogas.



A ação começou ainda de madrugada e até o meio-dia, já haviam sido cumpridos 44 mandados de prisão, sendo 10 mulheres presas, e efetuados cinco flagrantes de drogas. Além disso, foram apreendidas uma grande quantidade de drogas, ainda não contabilizada e de dinheiro.

A operação é realizada em cerca de 30 bairros de Poços de Caldas e também no interior do estado de São Paulo, Campinas e Sumaré. A investigação mira organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, sete ao todo. Também estão sendo cumpridos 76 mandados de busca e apreensão.



No total, 200 policiais estão envolvidos, sendo que equipes de Belo Horizonte e outras cidades foram enviadas a Poços de Caldas. Também participam a Roca, que é o departamento de cães farejadores, e o apoio aéreo, com helicóptero.





Investigações



As investigações, segundo o delegado Édson Rogério de Morais, tiveram início há seis meses, quando o serviço de inteligência da Polícia Civil em Poços de Caldas começou a fazer levantamentos. Primeiro, foram identificadas sete organizações criminosas.

A organização da operação desta quinta-feira precisou, segundo o delegado Cleyson Rodrigo Brene, de dois meses de planejamento. “Precisamos de reforços, em especial de equipes de Belo Horizonte. Foi preciso organizar uma logística para que o planejamento se tornasse realidade”.

O primeiro passo, segundo ele, aconteceu em janeiro, quando foi feito o monitoramento de facções e uma delas, segundo ele, com atuação em todo o território brasileiro.

Depois disso, descobriu-se uma ligação com o presídio de Poços de Caldas, em que os detentos não só coordenavam o tráfico de drogas no interior da instituição, mas também fora dela. “Eles espalharam seu domínio por cerca de 30 bairros em Poços. Tinham controle total,”, afirma o delegado Cleyson.

Ao mesmo tempo, segundo ele, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão, em Campinas e Sumaré, no estado de São Paulo, mas o traficante, alvo da prisão, conseguiu escapar.

O esquema, segundo o delegado Cleyson, envolve, ainda, lavagem de dinheiro. “Esta foi a primeira fase. Agora, na segunda, pretendemos identificar as ramificações das organizações e prender todos os seus integrantes.