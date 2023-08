VÍDEO: homem está a quase 20 horas em cima de poste para fugir da PM

432

Um homem, de 38 anos, está em cima de um poste para fugir da Polícia Militar, desde a noite dessa sexta-feira (4/8), em Itabira, Região Central de Minas Gerais.







Em um vídeo, é possível ver que ele carrega um bastão e ameaça quem se aproxima (foto: Reprodução/ PMMG) Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que ele carrega um bastão e ameaça quem se aproxima para tentar resgatá-lo.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e, até 14h50 deste sábado (5/8), o homem não tinha sido retirado.



Ainda segundo a polícia, ele tem diversos inquéritos por crimes de roubo, furto, dano e apropriação indébita.

A Cemig informou que a rede precisou ser desligada e cerca de 380 famílias estão sem energia.

Apesar da energia ter sido desligada, as equipes do Corpo de Bombeiros e da PM informaram, às 13h40, que ele continua irredutível. Além da agressividade, o homem ameaça se jogar do poste caso alguém chegue perto, oferecendo risco, também, aos militares. Ainda segundo os bombeiros, alguns advogados e representantes da associação de moradores estão no local.