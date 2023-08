Motorista dorme diante da PM após bater em dois carros e invadir sorveteria

Caminhonete também bateu em um táxi e um carro de aplicativo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Carro de aplicativo atingido pela caminhonete teve a frente destruída (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Caminhonete da marca RAM bateu em um táxi, em um carro de aplicativo e invadiu uma sorveteria (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Uma caminhonete do modelo RAM 2500 bateu em dois carros e invadiu uma sorveteria na Avenida Álvares Cabral, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH. O acidente aconteceu por volta das 6h30 deste domingo (6/8). O condutor do veículo aparentava sinais de embriaguez e acabou dormindo durante a abordagem dos policiais.Segundo o boletim de ocorrência, um taxista foi atingido pela caminhonete enquanto aguardava passageiros num ponto da Rua São Paulo, esquina com Antônio de Albuquerque. Após descer do carro, o taxista viu o motorista da RAM fugir e, então, começou a segui-lo.Durante a tentativa de fuga, o motorista da caminhonete seguiu até a Av. Álvares Cabral. Foi quando, em alta velocidade, ele furou o sinal vermelho no cruzamento da via com a Gonçalves Dias e colidiu de frente com um Fiat Uno.O condutor do veículo, Evandro de Oliveira, de 54 anos, machucou os braços, pernas e cabeça. Ele, que é motorista de aplicativo, estava com uma passageira, que teve ferimentos leves. "Se ele tivesse pego no meio no meu carro, tinha me matado. Ele não falava coisa com coisa", relata o motorista.Após atingir o Fiat Uno, a caminhonete ainda invadiu uma sorveteria. O proprietário da loja compareceu ao local para avaliar os danos. Os veículos envolvidos no acidente foram removidos e comércio funcionou normalmente neste domingo.De acordo com a ocorrência, o condutor da caminhonete, um homem de 66 anos, estava bastante alterado, com a voz desconexa, hálito etílico e olhos avermelhados. Inicialmente, ele aceitou fazer o teste do bafômetro, porém, ele dormiu diante dos militares e, após acordar, se negou a fazer o teste, dizendo sentir dores no braço e na cabeça. Ele foi levado para o Hospital João XXIII.Ainda pela manhã, um homem compareceu ao Detran alegando que seu imóvel na Av. do Contorno, próximo à Praça Milton Campos, teria sido atingido pela mesma caminhonete por volta das 4h30 da madrugada, e o condutor teria evadido do local. Um portão e a caixa elétrica do prédio foram danificados.