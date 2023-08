Carro é completamente destruído em incêndio em Betim; veja imagens

432

Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu debelar as chamas no automóvel (foto: @estev4m/Especial para o EM) Um carro pegou fogo na tarde deste domingo (6/8) na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









O Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu debelar as chamas no automóvel, que estava no acostamento e ficou totalmente destruído pelo fogo.

Durante os trabalhos das equipes, uma grande quantidade de fumaça podia ser vista à distância. O trânsito fluiu normalmente no trecho.

A reportagem do Estado de Minas fez contato com o Corpo de Bombeiros para saber se alguém ficou ferido e a causa do incêndio, mas aguarda retorno.