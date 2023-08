Carro capota na Serra do Curral e motorista tem fratura exposta

SAMU socorreu motorista (foto: Divulgação/ CBMMG)

Um carro capotou na Serra do Curral, bairro Mangabeiras, região Centro Sul de BH, na manhã deste domingo (6/8). O acidente aconteceu próximo à portaria 1 do Parque das Mangabeiras. O motorista teve fratura exposta no braço esquerdo.