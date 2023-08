Em Ibitipoca, Gisele Bundchen abre álbum de fotos nas redes: 'Inspirada'

432

Gisele Bundchen divulga imagens em Conceição do Ibitipoca, distrito de Lima Duarte, na Zona da Mata mineira (foto: Gisele Bundchen/Instragram/Reprodução) A supermodelo Gisele Bundchen, que está de passagem pelo Brasil para compromissos profissionais, compartilhou em suas redes sociais neste domingo (6/8) alguns imagens em Conceição do Ibitipoca, distrito de Lima Duarte, na Zona da Mata mineira.



Durante os passeios, os hóspedes fazem imersão pelas matas em processo de recuperação e conhecem programas de reintrodução de espécies silvestres, como antas e emas, e podem acompanhar o monitoramento da onça-parda, além de visitar a Muriqui House . Na propriedade, o objetivo é promover a sobrevivência e estimular a reprodução de muriquis, primatas que podem acabar entrando em extinção.



A serra e o parque estadual

Ramificação da Serra da Mantiqueira e localizada nos municípios de Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca, a Serra do Ibitipoca tem seu ponto mais alto no Pico da Lombada, a 1.784 metros de altitude. O tombamento estadual e sua declaração como monumento natural aconteceram em 1989.





Leia também: 50 anos do Ibitipoca: confira dez curiosidades sobre o parque A região se destaca ainda pela pequena Vila Conceição do Ibitipoca, que reflete as marcas das riquezas conquistadas no período do ciclo do ouro: a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em estilo barroco e erguida em 1768, e a Igreja Nossa Senhora do Rosário construída no século XIX.

Ocupando boa parte da Serra, o Parque Estadual do Ibitipoca conta com uma área de 1.488 hectares e é um divisor das águas das bacias dos rios Grande e Paraíba do Sul. Lá, a fauna é rica e possui a presença de espécies ameaçadas de extinção, como a onça-parda, o lobo-guará e o primata sauá.

Com vários córregos e riachos, que formam atrativos como piscinas naturais e cachoeiras, a correnteza forte faz escavações responsáveis pela formação de passagens subterrâneas, como, por exemplo, a Ponte de Pedra.